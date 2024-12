VIDEO, Le immagini dell'allenamento viola di oggi

FirenzeViola.it

La Fiorentina si è allenata in vista della gara di lunedì con l'Udinese, alle 18.30 al Franchi, dopo il ritorno dal Portogallo e la gara di giovedì con il Vitoria Guimaraes. Nonostante la gara non brillante il pari riacciuffato ha permesso di andare agli ottavi senza passare dai playoff ed ha dunque dato fiducia ai viola che ora si preparano ad affrontare l'ultima gara prima di Natale prima del breve rompete le righe per le festività. Clima dunque disteso di chi vuole anche riscattare lo stop a Bologna e riprendere la corsa anche in campionato, come si vede anche dalle immagini postate dalla stessa Fiorentina.