VIDEO, La Fiorentina è già arrivata a Nocera Inferiore

La Fiorentina è giunta da pochi minuti in Campania e - come riporta la pagina Facebook "Oltre i social" - ha fatto tappa nello specifico non a Salerno (dove domani andrà in scena la sfida contro la Salernitana) bensì a Nocera Inferiore, località che è più vicina all'albergo dove la squadra di Italiano effettuerà il ritiro pre-partita (CLICCA QUI per vedere il video). “Mandateli in serie B”.

A dirlo sono stati (presumibilmente) i tifosi della Nocerina che hanno accolto i calciatori della Fiorentina, giunti intorno alle 18:30 alla stazione, accolti anche da una serie di tifosi viola con sciarpe e vessilli.