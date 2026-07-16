Allenatore Wrexham su Moreno: "Se prendessimo tutti i giocatori che ci interessano..."
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La Fiorentina potrebbe cedere Moreno al Wrexham, con cui è il club avrebbe un accordo di massima ma con il giocatore che al momento non è convinto e continua ad allenarsi in gruppo al Viola Park. Interrogato sull'argomento frena anche l'allenatore della squadra gallese, Phil Parkinson, come riporta la BBC: "Se riuscissimo a ingaggiare tutti i giocatori a cui siamo interessati, penso che avremmo circa 40 giocatori in rosa in questo momento.
Questa preparazione pre-campionato è incentrata sul gruppo che abbiamo faticosamente costruito l'anno scorso, sull'amalgamarlo e migliorarlo. Se si presentasse l'occasione di acquistare il giocatore giusto a migliorare il gruppo, ovviamente faremmo una mossa".
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