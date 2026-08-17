Vicario va dal Tottenham alla Juventus in prestito con diritto di riscatto

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Guglielmo Vicario è pronto a tornare in Italia e in Serie A. L'ex portiere dell'Empoli - accostato anche alla Fiorentina prima del suo passaggio al Tottenham - è vicinissimo alla Juventus. TMW scrive che l'affare è praticamente chiuso tra il club bianconero e gli Spurs, sulla base del prestito con diritto di riscatto.

Le parti avevano di fatto trovato una bozza di accordo già nella serata di ieri e stamattina si sono discussi gli ultimi dettagli, con l'estremo difensore che partirà per l'Italia già nelle prossime ore. Vicario passerà dal Tottenham alla Juventus in prestito con diritto di riscatto, fissato a una cifra vicina ai 10 milioni di euro e non dovrebbero essere introdotte condizioni che farebbero scattare l'obbligo.