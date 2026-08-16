Esordio shock per la Lazio: 2-0 col Mantova, fuori dalla C. Italia

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L’avventura di Rino Gattuso sulla panchina della Lazio non parte con il piede giusto. I biancocelesti alla prima uscita ufficiale perdono 2-0 con il Mantova, formazione di Serie B, e dicono addio alla Coppa Italia. A condannare la Lazio sono le reti di Ruocco, che a un quarto d'ora dalla fine si fa trovare pronto sull'assist dalla sinistra per spingere in rete il pallone, e poi di Cajazzo che a tempo scaduto arrotonda il punteggio infilando a porta vuota e consegnando ai lombardi i sedicesimi di finale da disputare contro la vincente del match tra Palermo e Lecce.

La cronaca della partita

Gattuso deve rinunciare a Romagnoli, fermato da un affaticamento, oltre a Tavares, Isaksen, Cataldi, Gigot e Patric. Eppure la Lazio avrebbe subito l'occasione di andare in vantaggio con la doppia chance capitata a Dele-Bashiru prima e Dia poi, che però non riescono a concretizzare. Il Mantova non ci sta a fare da sparring partner e si fa vedere in un paio di occasioni dalle parti di Mandas, ma il primo tempo si chiude sullo 0-0. Nella ripresa Gattuso prova a scuotere la Lazio, troppo compassata, con i cambi ma al minuto 75 arriva la doccia fredda firmata da Ruocco che porta avanti il Mantova e poi il raddoppio di Cajazzo a tempo scaduto che spinge nella porta vuota eliminando la Lazio, costretta ad abbandonare anzitempo quello che poteva essere l'unico vero obiettivo stagionale e a lasciare il campo tra i fischi dei pochissimi spettatori presenti all'Olimpico.