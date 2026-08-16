Larissa Iapichino da record! Medaglia d'oro con 7 metri nel lungo
Larissa Iapichino conquista l’oro nella finale del salto in lungo agli Europei di Birmingham, grazie a un salto di 7 metri! Una gara combattuta e condizionata dal vento favorevole, con diverse atlete vicine a questa misura, ma solo Larissa riesce a raggiungerla. La fiorentina e nota tifosa viola, forte del record italiano di 7,12 metri, aveva superato le qualificazioni con 6,94 metri al primo tentativo. In finale parte subito forte: dopo il 6,94 di Mihambo, Iapichino salta 7 metri e si porta in testa. La gara resta aperta fino alla fine: Sawyers arriva a 6,99, a un solo centimetro dall’azzurra, mentre Larissa non riesce più a migliorarsi nei tentativi successivi. Nell’ultimo salto la britannica si ferma a 6,92 metri, consegnando così a Iapichino la medaglia d’oro europea. Una
Le parole del presidente Giani
"Larissa Iapichino regina d'Europa. La nostra campionessa toscana vola a 7 metri nel salto in lungo e conquista uno splendido oro europeo al termine di una finale combattutissima, vinta per appena un centimetro. Un salto immenso per salire sul tetto d'Europa e scrivere un'altra bellissima pagina dell'atletica italiana. Complimenti Larissa, orgoglio della Toscana e di tutta l'Italia!”, è il messaggio del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.
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