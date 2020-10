VERSO SPE-FIO, I numeri: match manca da 70 anni

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Fiorentina ha pubblicato alcune statistiche che riguardano la squadra viola a pochi giorni dalla 4a giornata di campionato contro lo Spezia. Eccole di seguito:

- Domenica a Cesena (lo stadio Picco ancora non è disponibile per la massima categoria), sarà la prima volta in A per Spezia e Fiorentina.

- Da settant’anni le due squadre non si confrontano in una gara di campionato, gli unici sei precedenti, tutti in serie B, si sono disputati tra il 1930 e il 1939. Tre vittorie viola e altrettanti pareggi, questo il bilancio dei precedenti.

- Anche se i viola arrivano dalla dolorosa sconfitta interna contro la Samp, e da quella maturata nei minuti di recupero contro l’Inter, malgrado l’ottima prestazione, va registrato un dato sottolineato da Opta-Perform: la Fiorentina è una delle due squadre, insieme all’Atalanta, ad aver giocato più palloni in area avversaria in questo campionato, entrambe 91, ben 44 in più dello Spezia.

- Franck Ribery inoltre è già a due assist in campionato, con 162’ giocati e il 90% nella precisione dei passaggi.