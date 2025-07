Mondiale club: Real sfida il Psg, Mbappè ritira sua denuncia

vedi letture

(ANSA-AFP) - ROMA, 07 LUG - Real Madrid-Psg decide una delle due finaliste del Mondiale per club, mercoledì sera a East Rutheford, e Kylian Mbappé prova a giocarsela solo in campo. L'attaccante delle merengues e della nazionale francese ha infatti ritirato la sua denuncia per 'molestie morali' nei confronti del club di Parigi, nel quale ha militato prima di trasferirsi al Real. Si tratta di un capitolo della contesa finanziaria tra Mbappè e il Psg: il capitano della Francia reclama 55 milioni di premi e bonus non pagati, ma a maggio scorso aveva anche presentato una denuncia per mobbing accusando sostanzialmente il suo ex club di averlo messo fuori rosa quando aveva capito che non avrebbe rinnovato il contratto e avrebb firmato per il Real.

La denuncia ha portato all'apertura di un'inchiesta da parte della magistratura francese, che non decade automaticamente. (ANSA-AFP).