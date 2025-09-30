Social

Verso Fiorentina-Sigma: Parisi, Ndour e Dzeko si scaldano. Le immagini dell'allenamento

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 16:56News
di Redazione FV

Fiorentina al lavoro per preparare la prima partita della nuova edizione della Conference, trofeo al quale la squadra viola ha sempre detto di voler puntare e che, dopo due finali e una semifinale consecutive, parte da favorita. Nonostante il momento delicato dunque nulla è lasciato al caso e al Viola Park la Fiorentina fa le prove tattiche per arrivare al meglio alla gara di giovedì sera.

Dzeko, Ndour e Parisi, tra gli altri, cercano una maglia da titolare come si vede anche nelle immagini postate dalla Fiorentina stessa.