Social
Verso Fiorentina-Sigma: Parisi, Ndour e Dzeko si scaldano. Le immagini dell'allenamento
FirenzeViola.it
Fiorentina al lavoro per preparare la prima partita della nuova edizione della Conference, trofeo al quale la squadra viola ha sempre detto di voler puntare e che, dopo due finali e una semifinale consecutive, parte da favorita. Nonostante il momento delicato dunque nulla è lasciato al caso e al Viola Park la Fiorentina fa le prove tattiche per arrivare al meglio alla gara di giovedì sera.
Dzeko, Ndour e Parisi, tra gli altri, cercano una maglia da titolare come si vede anche nelle immagini postate dalla Fiorentina stessa.
Pubblicità
News
Numeri e calendario da paura, silenzio del club: chi gestisce la crisi? Chiarimento interno, poi parli uno dei leader. Pioli ottimista ma le facce dei giocatori dicono altro. E poi c’è il solito copione delle accuse miratedi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Numeri e calendario da paura, silenzio del club: chi gestisce la crisi? Chiarimento interno, poi parli uno dei leader. Pioli ottimista ma le facce dei giocatori dicono altro. E poi c’è il solito copione delle accuse mirate
Copertina
FirenzeViolaFiorentina, il modello made in Italy è rimandato. In Conference l'occasione per il rilancio
Mario TeneraniPioli deve fare di più, ma i giocatori? La sensazione è che tanti stiano dando poco. Dimostrino che non sono sopravvalutati. Gud e Dodo emblema di ciò che non va
Lorenzo Della GiovampaolaLivePisa-Fiorentina 0-0, rivivi la diretta testuale del match raccontata da FirenzeViola.it
Tommaso LoretoIl rodaggio è finito, a Pisa tocca alla squadra accendere la scintilla. Kean da solo al centro dell’attacco per interrompere il digiuno in campionato
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com