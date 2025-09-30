Borghi avverte i viola: "Crystal Palace rivelazione, occhio al tecnico Glasner"

vedi letture

Nell'analizzare il weekend di calcio internazionale, Stefano Borghi, noto giornalista di SkySport, ha parlato sul suo canale YouTube del Crystal Palace, vera sorpresa di questo avvio di Premier League (terza dopo il successo in extremis sul Liverpool) e una delle favorite per la vittoria finale della Conference League: "Più che parlare della sconfitta del Liverpool dovremmo sottolineare la vittoria del Crystal Palace. Hanno già vinto il Community Shield a inizio stagione, sempre contro il Liverpool.

A me piace molto come gruppo, è una squadra vera, guidata da un grande tecnico come Glasner, che ha già vinto in Europa con l'Eintracht. Sta facendo un lavoro stupendo a Londra, portando in due mesi i primi due trofei della storia del club. Nonostante un'estate complicata il Palace è una realtà del campionato inglese. Il mercato non li ha rinforzati perché dopo la qualificazione in Europa League è arrivata la retrocessione in Conference per via delle vicende legate all'ex socio di maggioranza e ai conflitti di interesse con il Lione. In più è partita una stella come Eze, andato all'Arsenal. Eppure la compattezza della squadra è rimasta tale".