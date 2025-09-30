Arrivabene su Vlahovic: "Non è scarso. A Firenze giocavano tutti per lui, a Torino no"
Maurizio Arrivabene, ex dirigente della Juventus, in un'intervista a Tuttosport è tornato sul tema legato all'acquisto fatto sotto la sua gestione dalla Fiorentina di Dusan Vlahovic: "Mai pentito di Vlahovic, l’abbiamo preso in un momento in cui aveva segnato una valanga di gol. Non può essere scarso, non è scarso. Davvero! Forse ha pagato il fatto che la Fiorentina giocava per lui e la Juventus non ha mai potuto giocare per lui. Forse adesso se n’è accorto e ha cambiato un po’, mi sembra che giochi più sereno, più leggero. E sta andando bene."
