Seconda giornata di Champions al via con Atalanta-Brugge: le formazioni
Alle 18.45 al via la seconda giornata della fase campionato della Champions, con Atalanta-Club Brugge e Kairat Almati-Real Madrid di scena. Se i Blancos hanno vita facile sulla carta, a Bergamo la squadra di Juric contro i belgi vuole riscattarsi dopo il poker rimediato con il Psg alla prima giornata. Ecco le formazioni di Atalanta-Brugge:
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Bernasconi; Pasalic; Lookman, Krstovic. Allenatore: Juric.
A disposizione: Rossi, Sportiello, Musah, Sulemana, Samardzic, Obric, Brescianini, Maldini, Zappacosta
Club Brugge (4-5-1): Jackers; Sabbe, Ordonez, Mechele, Seys; Forbs, Stankovic,Sandra, Vanaken, Tzolis; Tresoldi. Allenatore: Hayden
A disposizione: Van den Heuvel, Romero, Reis, Vetlesen, Meijer, Vermant, Nilsson, Siquet, Osuji, Audoor, Diakhon, Campbell
