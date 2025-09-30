Trevisani: "La Fiorentina fa fatica a proporre calcio. Dzeko non può giocare 4 minuti"

Riccardo Trevisani, noto giornalista di Sportmediaset e Cronache di Spogliatoio, è tornato dopo una settimana sul tema Fiorentina, puntualizzando nel corso della trasmissione Youtube "Fontana di Trevi" il suo pensiero sulla tifoseria viola e sull'avvio di stagione della squadra di Pioli: "Non so neanche se vale la pena tornare sull'argomento. Il discorso che faccio io è che se uno è tanto tifoso e tiene al bene della squadra non può pensare che a dire tante cose contro la sua squadra possa portare un qualche vantaggio. I tifosi dicono che lo fanno per stimolare, ma tu non puoi stimolare alla terza giornata di campionato decidendo che una cosa non andrà sicuramente bene. La Fiorentina non sta andando benissimo in questa fase di inizio stagione, ma se loro non avessero detto nulla a Italiano e nulla a Palladino, e ora inveissero contro Pioli, gli direi anche "Avete ragione!", perché dopo aver fatto quattro anni con un allenatore fenomenale che ha fatto tre finali in dodici mesi e un altro che ha fatto 65 punti l'ano scorso, ora ci sarebbe da lamentarsi. Qui invece non andava bene Palladino e non andava bene neanche Italiano.

Io dico che tutto questo contesto non aiuta, non che la Fiorentina non gioca bene per colpa dei tifosi. Per tornare su Pisa-Fiorentina io dico che nel nulla cosmico proposto dai viola Kean è l'unico che aveva un po' di luce addosso. Poi ci sarà da capire se verrà trovato un sistema di gioco e una linea mediana, così come se Dzeko deve continuare a giocare 4 minuti che non è una cosa logica. Le cose che non vanno ci sono, ma non si può sempre dire che va tutto male. Prossime gare di campionato dure? Paradossalmente giocare contro squadre forti e poter giocare di contropiede può essere un aspetto positivo per questa Fiorentina, che ad oggi fa molta fatica a giocare a calcio".