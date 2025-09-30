Giudice sportivo: ammende per Pisa e Fiorentina. Due turni di stop a Fabregas e tre a Jesus Rodriguez

Dopo la quinta giornata di serie A ecco le decisioni del giudice sportivo con tre giocatori e un allenatore lasciati a casa. E' stato squalificato per tre giornate Jesus Rodriguez (Como, "per avere, al 37° del secondo tempo, con il pallone lontano, colpito con violenza ad una gamba un calciatore della squadra avversaria") mentre De Roon (Atalanta) ed Estupinan (Milan) salteranno solo la prossima partita, turri erano stati espulsi durante la gara. Due gare di stop anche per il tecnico del Como Cesc Fabregas, per aver assunto a fine gara "un atteggiamento intimidatorio nei confronti dell'Arbitro, inoltre, dopo la notifica del provvedimento di espulsione rivolgeva al Direttore di gara un'espressione irriguardosa". Per una gara squalificato anche Nicolò Guberti dello staff del Verona.

Tra i club multati tra i 5mila e i 2mila euro a vario titolo anche Pisa e Fiorentina, reduci dal derby, e la Roma prossima avversaria della Fiorentina al Franchi. Ecco i provvedimenti del giudice: "Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria numerosi bicchieri di plastica semipieni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori; nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco cinque petardi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 4.000,00: alla Soc.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. PISA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato in direzione del settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria due petardi che cadevano nella "zona cuscinetto"; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".