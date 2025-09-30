Klopp chiude le porte a un ritorno in panchina: "Non voglio più allenare"

vedi letture

Jurgen Klopp torna a parlare e a prendere le distanze dal mondo del calcio, almeno per quanto riguarda un possibile suo ritorno in panchina: "Se aspettavo l'inizio delle partite del weekend davanti la TV? Assolutamente no. Ero super felice per come stava giocando il Liverpool. Ho guardato qualche partita. Ma non era tipo: 'Oh, è sabato!'. Non sapevo nemmeno quando iniziavano le partite. Semplicemente ero fuori. Facevo sport". L'ex tecnico del Liverpool, attualmente Global Sports Director del mondo Red Bull, si è raccontato a The Athletic: "Sapendo anche che non voglio più lavorare come allenatore. È quello che penso. Ma non si sa mai. Ho 58 anni. Se ricominciassi a 65, tutti direbbero: 'Avevi detto che non l’avresti mai più fatto!'. Eh, scusate, lo pensavo al 100% quando l’ho detto! È quello che penso adesso. Non mi manca niente".

Klopp racconta di aver detto a sua moglie Ulla che avrebbe fatto "25 anni a tutto gas senza guardare né a sinistra né a destra" come allenatore di calcio. "Ma il pensiero non era che avrei fatto questo fino alla fine della mia vita", ha ammesso Klopp. "Non mi è mancato nulla nella vita perché non ci ho mai pensato. In quasi 25 anni, sono andato a due matrimoni, uno era il mio, e l’altro due mesi fa. In 25 anni, sono andato quattro volte al cinema, tutte nelle ultime otto settimane. Ora è bello poterlo fare".

E ha continuato a raccontare i suoi trascorsi tra Magonza, Dortmund e Liverpool. E le differenze con l'oggi: "Sono stato in tanti paesi diversi come allenatore e non ho visto nulla di quei posti; solo l’hotel, lo stadio o il campo di allenamento. Nient’altro. Non mi è mancato, ma ora sì. Adesso ho la scelta. Posso andare in vacanza. E decido io quando. Ok, decide Ulla (ride, ndr). Ma non è più la Premier League o la Bundesliga a decidere".