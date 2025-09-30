Napoli, Conte fa pace con De Bruyne: "Caso chiuso, patti chiari amicizia lunga"

(ANSA) - NAPOLI, 30 SET - "Non mi piace parlare del singolo giocatore, si vince o si perde da squadra. Con Kevin De Bruyne tutto è stato compreso, patti chiari e amicizia lunga, situazione chiusa". Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte alla viglia del match di Champions contro lo Sporting Lisbona, parlando della tensione di De Bruyne alla sua sostituzione contro il Milan. "Nel match di domenica sera - ha detto Conte - ribadisco che della prestazione sono più soddisfatto, anche rispetto alle due nostre vittorie dello scorso anno sul Milan in cui soffrimmo e Meret parò un rigore. Domenica la nostra prestazione c'è stata, ci sono state due disattenzioni su cui dobbiamo lavorare e ritrovare le cose che ci hanno fatto essere i meno battuti della serie A lo scorso anno.

Il Napoli che va a San Siro a dominare non è cosa di tutti i giorni, ora cerchiamo di trovare i giusti equilibri, senza passare agli eccessi assurdi, in cui se vinci è tutto ok e se perdi è tutto sbagliato". L'allenatore del Napoli ha sottolineato inoltre che "il secondo anno è molto complesso, si gioca ogni tre giorni e dobbiamo inserire nuovi giocatori. Io non cerco scuse, dobbiamo essere bravi a migliorare coinvolgendo tutti nel secondo anno e preparandoci al terzo anno, in cui la situazione sarà ben più strutturata". (ANSA).