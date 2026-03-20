Verso Fiorentina-Inter: Lautaro non ci sarà, Bastoni migliora ma non vuole rischiare

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A tre giorni da Fiorentina-Inter, non ci sono buone notizie per Cristian Chivu in vista della trasferta di Firenze. Secondo quanto riportato da SkySport, l'Inter non avrà a disposizione Lautaro Martinez: il Toro ha lavorato a parte anche nella giornata di oggi e dunque, salvo sorprese dell'ultimo minuto, non sarà all'Artemio Franchi per il posticipo della 30^ giornata di Serie A contro la Fiorentina.

Discorso diverso invece per quanto riguarda Alessandro Bastoni, che sta migliorando, ma, contrariamente a quanto trapelava nelle scorse ore, prova ancora fastidio e anche oggi ha svolto una parte del lavoro in gruppo e una parte individualmente: la decisione finale verrà presa solo domani, ma è complicato che sia utilizzabile, considerando anche il fatto che a stretto giro di posta ci saranno i playoff con la Nazionale che non vuole assolutamente saltare.