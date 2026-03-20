Il Genoa sfida l'Udinese e vuole continuare a vincere: le formazioni
FirenzeViola.it
Chiude il venerdì di Serie A Genoa-Udinese. Il Genoa arriva da due successivi consecutivi e vuole proseguire su questa strada per sconsacrare ogni dubbio di retrocessione, mentre i bianconeri sono senza vittorie da 2 giornate, quindi dal successo interno contro la Fiorentina. Di seguito le formazioni ufficiali della partita:
Genoa (3-5-2): Bijow; Marcandalli, Ostigard, Vazquez; Ellertsson, Messias, Frendrup, Malinovskyi, Norton Cuffy; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi
Udinese (3-5-2): Okoye; Solet, Kabasele, Kristensen; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. Allenatore: Runjaic
Pubblicità
News
Conference, la possiamo vincere. Nell’anno del Centenario sarebbe un risultato storico alzare la Coppa e andare in Europa League. Kean si scusi. Il Palace non deve spaventarcidi Luca Calamai
Le più lette
1 Conference, la possiamo vincere. Nell’anno del Centenario sarebbe un risultato storico alzare la Coppa e andare in Europa League. Kean si scusi. Il Palace non deve spaventarci
Copertina
FirenzeViolaIl gol di Pongracic l'avranno visto a Tonga? 55 metri di gioia, festeggiati come Steph Curry
Lorenzo Di BenedettoQuattro gol, tre punti e un grande sospiro di sollievo. Guai però a pensare di avercela fatta, serve equilibrio e zero presunzione. Conference: ora cambia tutto. Rakow e Inter, come gestire i big? Il centenario passi da incubo a storia
Angelo GiorgettiLiberazione viola: insieme agli attributi, l’eleganza di una squadra consapevole. I fantasmi forse sono spariti. Anche senza Kean (in panchina) il gruppo ha dato le risposte giuste. E ora finale di stagione da scrivere in Europa
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com