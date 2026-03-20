Il Genoa sfida l'Udinese e vuole continuare a vincere: le formazioni

Il Genoa sfida l'Udinese e vuole continuare a vincere: le formazioniFirenzeViola.it
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Oggi alle 20:20News
di Redazione FV

Chiude il venerdì di Serie A Genoa-Udinese. Il Genoa arriva da due successivi consecutivi e vuole proseguire su questa strada per sconsacrare ogni dubbio di retrocessione, mentre i bianconeri sono senza vittorie da 2 giornate, quindi dal successo interno contro la Fiorentina. Di seguito le formazioni ufficiali della partita:

Genoa (3-5-2): Bijow; Marcandalli, Ostigard, Vazquez; Ellertsson, Messias, Frendrup, Malinovskyi, Norton Cuffy; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi
Udinese (3-5-2): Okoye; Solet, Kabasele, Kristensen; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. Allenatore: Runjaic