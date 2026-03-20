Nazionale U16, ecco le convocazioni di Pasqual: presenti due viola
L'ex capitano della Fiorentina e attuale CT della Nazionale Under 16, Manuel Pasqual ha diramato le convocazioni degli azzurrini per la prossima doppia partita amichevole contro la Germania. Tra le scelte di Pasqual figurano anche due viola: Mattia Barbone e Federico Croci. Di seguito la lista completa:
Portieri: Umberto Costante (Inter), Tommaso Vischi (Monza)
Difensori: Ettore Bagnara (Inter), Mattia Barbone (Fiorentina), Dennis Beldenti (Union Brescia), Giuseppe Cafasso (Lecce), Lorenzo Damonte (Genoa), Raphael Libero Mazzotta (Juventus), Jeff Odje (Atalanta), Alberto Samà (Juventus)
Centrocampisti: Mattia Guaglianone (Roma), Cristian Norelli (Cremonese), Edoardo Rastello (Juventus), Roberto Scaglione (Genoa), Gabriele Tufaro (Juventus)
Attaccanti: Federico Croci (Fiorentina), Maximilian Donner (Borussia Mönchengladbach), Michele Elena (Lazio), Leandro Dos Santos Braga (Roma), Giuseppe Pipitò (Juventus), Pietro Salvai (Juventus).
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