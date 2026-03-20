Garbo: "Fiorentina, le vittorie hanno portato tranquillità. Complimenti a Vanoli"

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Ospite di TMW nel corso di Maracanà, il giornalista Daniele Garbo ha parlato anche della squadra viola, in riferimento alle due ultime partite giocate e vinte contro Cremonese e Rakow ma anche alla prossima sfida di campionato contro l'Inter. Match in programma domenica 22 marzo alle ore 20.45 alla stadio Artemio Franchi. Queste le parole di Garbo: "Ha vinto alla grande lo scontro diretto contro la Cremonese, ora è tranquilla. Ha giocato una partita saggia ieri sera in Polonia.

Credo ci siano tutti gli elementi per dare tranquillità all'ambiente ora. Bravo Vanoli, che ha lavorato bene sulle menti dei giocatori".