La classifica dei colpi di Corvino, fatta da Corvino: "Bojinov per me è un pezzo di cuore"

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Nella lunga intervista concessa a Dazn, Pantaleo Corvino, attuale direttore dell'area tecnica del Lecce, ha provato a cimentarsi in un 'blind ranking', il format social in cui il protagonista deve inserire in una classifica dal decimo al primo posto alcuni elementi o personaggi. In questo caso si trattava di calciatori da lui acquistati nella sua lunga carriera passata per lo più tra Lecce e Fiorentina: "Sono tutti pezzi di cuore, Hjulmand lo metto al nono posto, Vucinic al terzo, Dorgu al decimo, Vlahovic al quarto, Jovetic al quinto, Bojinov è stato il primo grosso affare col Lecce, lo metto al secondo posto, Federico Chiesa lo metto al sesto posto anche se meriterebbe i primi; Chevanton? Mi state facendo male, mettetelo al secondo posto al pari di Bojinov. Bernardeschi, Miccoli e Toni? Non ce la faccio a valutarli, per me si meriterebbero tutti al primo posto".Nella lunga intervista concessa a Dazn, Pantaleo Corvino, attuale direttore dell'area tecnica del Lecce, ha provato a cimentarsi in un 'blind ranking', il format social in cui il protagonista deve inserire in una classifica dal decimo al primo posto alcuni elementi o personaggi.

In questo caso si trattava di calciatori da lui acquistati nella sua lunga carriera passata per lo più tra Lecce e Fiorentina: "Sono tutti pezzi di cuore, Hjulmand lo metto al nono posto, Vucinic al terzo, Dorgu al decimo, Vlahovic al quarto, Jovetic al quinto, Bojinov è stato il primo grosso affare col Lecce, lo metto al secondo posto, Federico Chiesa lo metto al sesto posto anche se meriterebbe i primi; Chevanton? Mi state facendo male, mettetelo al secondo posto al pari di Bojinov. Bernardeschi, Miccoli e Toni? Non ce la faccio a valutarli, per me si meriterebbero tutti al primo posto".