Il Napoli vince ancora e supera il Milan: il Cagliari rimane a +2 dalla Fiorentina

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Il Napoli passa anche a Cagliari, supera il Milan e si porta al secondo posto, a -6 dall'Inter capolista: lo fa ancora una volta con il minimo scarto. All’Unipol Domus finisce 0-1 per la squadra di Antonio Conte, che trova il quarto successo consecutivo – dopo i tre 2-1 delle scorse settimane – e chiude nel migliore dei modi il mini-ciclo prima della sosta. Decide Scott McTominay, al ritorno al gol dopo un mese e mezzo dall’ultima volta, a inizio febbraio contro il Genoa. Il gol che decide la gara arriva subito: al 2’ corner di Politano, Buongiorno colpisce, Caprile devia sul palo e McTominay è il più rapido a ribadire in rete.

Nel primo tempo tante occasioni per il raddoppio, mentre nella ripresa il Cagliari va vicino al pari. Finisce 0-1: vittoria pesante, sofferta e preziosa, nel pieno stile del Napoli delle ultime settimane. Cagliari che perde la terza gara consecutiva e rimane quindicesimo a 30 punti, a +2 dalla Fiorentina che giocherà domenica sera contro l'Inter.