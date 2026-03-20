Niente Vicario in Nazionale, Gattuso chiama Caprile: ecco il motivo

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Nella giornata delle convocazioni del Ct Rino Gattuso per i playoff Mondiali della Nazionale Italiana, un'assenza ha fatto rumore: si tratta di quella di Guglielmo Vicario, da tempo vice di Gianluigi Donnarumma in azzurro, ma fuori dall'elenco dei 28 calciatori a disposizione per la sfida di giovedì 26 marzo contro l'Irlanda del Nord e l'eventuale finale contro una tra Galles e Bosnia. Tuttomercatoweb.com ricostruisce il motivo: il portiere del Tottenham ha alzato bandiera bianca a poche ore dalla missione Mondiale della nostra Nazionale per un problema fisico.

La conferma è arrivata nella giornata anche dal Tottenham, che con una nota condivisa nel tardo pomeriggio ha spiegato che Vicario dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico lunedì a causa di un'ernia. A questo giro sarà quindi Marco Carnesecchi il vice del capitano Gianluigi Donnarumma, poi Elia Caprile e per l'appunto il portiere del Napoli che in autunno aveva perso il posto causa infortunio.