FirenzeViola Il gol di Pongracic l'avranno visto a Tonga? 55 metri di gioia, festeggiati come Steph Curry

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Chissà se il gol di Marin Pongracic che ha chiuso definitivamente i giochi in Polonia lo avranno "visto anche a Tonga". Il riferimento è all'espressione del telecronista Maurizio Compagnoni, che commentò così una rete da centrocampo di Beppe Mascara in un Palermo-Catania. Un gol decisamente diverso rispetto a quello realizzato da Pongracic, che all'ultimo minuto ha però tirato fuori un coniglio dal cilindro depositando il pallone in porta con una conclusione lenta ma precisissima, quasi da foot-golf. Una rete da 55 metri, solo due metri in meno della conclusione di Biraghi che trovò un gioiello contro l'Hellas su punizione. Il record appartiene ancora a Paolo Monelli che segnò da oltre 60 metri nel 1987 contro il Napoli. Stessa vittima di Roncaglia che segnò da distanza simile ma in maniera fortuita.

L'esultanza alla Steph Curry

Forse sarà sfuggito a qualcuno che si è concentrato sui festeggiamenti della panchina di Vanoli, con lo staff e tutti i giocatori saltati in piedi ad esultare per la qualificazione raggiunta, ma Pongracic ha festeggiato come fa qualche stella dell'NBA nel basket statunitense come per esempio Steph Curry, girandosi e iniziando a festeggiare prima che il pallone si depositi in rete. "Pensavo di aver visto abbastanza, poi ho visto Pongracic segnare da metà campo": Robin Gosens nell'immediato post-partita di Sosnowiec ha espresso il concetto che tanti hanno pensato quando hanno visto il gol del centrale croato.

La prima rete da quando è in Italia

Sembra incredibile, ma quella contro il Rakow è stata la prima rete di Pongracic da quando è in Italia. Non aveva mai segnato né con la maglia del Lecce, né con quella della Fiorentina. Gli ultimi gol furono in maglia Wolfsburg, una doppietta contro il Bayer Leverkusen nel maggio del 2020, tanto per dare l'idea di quanto tempo è passato dall'ultima volta. La speranza è che questo gol possa sbloccarlo anche in campionato, perché sebbene la crescita di Pongracic nelle ultime settimane con Ranieri al suo fianco sia evidente, è chiaro che ancora manca qualcosa per vedere il calciatore che tutti speravano di vedere in maglia viola. Con l'Inter l'occasione è ghiotta, magari segnando anche da più vicino.