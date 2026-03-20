Juventus, Spalletti conferma il rinnovo: "Pausa nazionali il momento giusto"

Juventus, Spalletti conferma il rinnovo: "Pausa nazionali il momento giusto"
Oggi alle 19:30News
di Redazione FV
fonte ANSA

(ANSA) - TORINO, 20 MAR - E' l'ultima partita prima della pausa per le nazionali, può essere il momento giusto per arrivare alla fumata bianca del rinnovo di contratto tra Luciano Spalletti e la Juventus. "Sì, mi sembra che possa essere un momento corretto - la risposta dell'allenatore bianconero - perché c'è meno stress: da parte mia c'è tutta la mia disponibilità a sentire cosa la società vuole dirmi". (ANSA).