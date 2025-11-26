Social
Verso Fiorentina-Aek, le immagini della rifinitura viola agli ordini di Vanoli
FirenzeViola.it
La Fiorentina questa mattina è scesa in campo alle ore 11 per la consueta seduta di rifinitura pre match in vista della gara di domani allo Stadio Artemio Franchi valevole per il quarto turno del girone di Conference League. In tal senso il club viola ha pubblicato sui propri profili social un video che ritrae alcuni momenti della seduta odierna di allenamento dei ragazzi di Paolo Vanoli, che dovranno affrontare domani sera alle ore 21:00 i greci dell'Aek Atene.
Questo il video in questione:
