Le designazioni arbitrali per il 13° turno: Milan-Lazio a Collu e Roma-Napoli a Massa
Come di consueto sono state comunicate dall'Aia a pochi giorni dal 13° turno di campionato le designazioni arbitrali. Non solo Marcenaro, affidato alla partita che la Fiorentina dovrà giocare sul campo dell'Atalanta, spicca anche tra le varie scelte quella di affidare al giovane Collu il posticipo del sabato sera tra Milan e Lazio, mentre l'altro big match del weekend, Roma-Napoli, è stato affidato a Massa. Queste le designazioni con le squadre arbitrali complete:
COMO – SASSUOLO Venerdì 28/11 h. 20.45
MARCHETTI
DI GIOIA – BARONE
IV: DI MARCO
VAR: GHERSINI
AVAR: ABISSO
GENOA – H. VERONA Sabato 29/11 h. 15.00
FABBRI
LO CICERO – POLITI
IV: BONACINA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: MAGGIONI
PARMA – UDINESE Sabato 29/11 h. 15.00
PICCININI
CECCON – REGATTIERI
IV: MUCERA
VAR: PRONTERA
AVAR: ABISSO
JUVENTUS – CAGLIARI Sabato 29/11 h. 18.00
CREZZINI
BERTI – CECCONI
IV: AYROLDI
VAR: DI BELLO
AVAR: DIONISI
MILAN – LAZIO Sabato 29/11 h. 20.45
COLLU (foto)
VECCHI – YOSHIKAWA
IV: ZUFFERLI
VAR: DI PAOLO
AVAR: PATERNA
LECCE – TORINO h. 12.30
MARIANI
COLAROSSI – RICCI
IV: SACCHI J.L.
VAR: MARINI
AVAR: FOURNEAU
PISA – INTER h. 15.00
GUIDA
BERCIGLI – CAVALLINA
IV: PERENZONI
VAR: PATERNA
AVAR: LA PENNA
ATALANTA – FIORENTINA h. 18.00
MARCENARO
CIPRESSA – LAUDATO
IV: SOZZA
VAR: CAMPLONE
AVAR: DOVERI
ROMA – NAPOLI h. 20.45
MASSA
MELI – ALASSIO
IV: PAIRETTO
VAR: AURELIANO
AVAR: DI BELLO
BOLOGNA – CREMONESE Lunedì 01/12 h. 20.45
FELICIANI
ROSSI M. – BAHRI
IV: MASSIMI
VAR: GARIGLIO
AVAR: LA PENNA
