Le designazioni arbitrali per il 13° turno: Milan-Lazio a Collu e Roma-Napoli a Massa

Le designazioni arbitrali per il 13° turno: Milan-Lazio a Collu e Roma-Napoli a MassaFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:35News
di Redazione FV

Come di consueto sono state comunicate dall'Aia a pochi giorni dal 13° turno di campionato le designazioni arbitrali. Non solo Marcenaro, affidato alla partita che la Fiorentina dovrà giocare sul campo dell'Atalanta, spicca anche tra le varie scelte quella di affidare al giovane Collu il posticipo del sabato sera tra Milan e Lazio, mentre l'altro big match del weekend, Roma-Napoli, è stato affidato a Massa. Queste le designazioni con le squadre arbitrali complete:

COMO – SASSUOLO      Venerdì 28/11 h. 20.45

MARCHETTI

DI GIOIA – BARONE

IV:      DI MARCO

VAR:     GHERSINI

AVAR:      ABISSO

GENOA – H. VERONA      Sabato 29/11 h. 15.00

FABBRI

LO CICERO – POLITI

IV:      BONACINA

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:      MAGGIONI

PARMA – UDINESE      Sabato 29/11 h. 15.00

PICCININI

CECCON – REGATTIERI

IV:       MUCERA

VAR:      PRONTERA

AVAR:       ABISSO

JUVENTUS – CAGLIARI    Sabato 29/11 h. 18.00

CREZZINI

BERTI – CECCONI

IV:      AYROLDI

VAR:     DI BELLO

AVAR:     DIONISI

MILAN – LAZIO     Sabato 29/11 h. 20.45

COLLU (foto)

VECCHI – YOSHIKAWA

IV:      ZUFFERLI

VAR:     DI PAOLO

AVAR:    PATERNA

LECCE – TORINO     h. 12.30

MARIANI

COLAROSSI – RICCI

IV:     SACCHI J.L.

VAR:     MARINI

AVAR:      FOURNEAU

PISA – INTER     h. 15.00

GUIDA

BERCIGLI – CAVALLINA

IV:     PERENZONI

VAR:     PATERNA

AVAR:     LA PENNA

ATALANTA – FIORENTINA     h. 18.00

MARCENARO

CIPRESSA – LAUDATO

IV:     SOZZA

VAR:     CAMPLONE

AVAR:       DOVERI

ROMA – NAPOLI     h. 20.45

MASSA

MELI – ALASSIO

IV:       PAIRETTO

VAR:      AURELIANO

AVAR:      DI BELLO

BOLOGNA – CREMONESE    Lunedì 01/12 h. 20.45

FELICIANI

ROSSI M. – BAHRI

IV:     MASSIMI

VAR:    GARIGLIO

AVAR:      LA PENNA