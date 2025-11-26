Report: escluse lesioni per Dodo. Gosens verso il recupero. Piccoli ok con l'AEK?

vedi letture

La Fiorentina, attraverso un video apparso sul proprio canale ufficiale, ha fatto un punto sulla situazione legata agli infortunati di casa viola. Queste in particolare le dichiarazioni del dottore del club gigliato Luca Pengue:

"Il recupero di Lamptey procede molto bene, siamo a due mesi e quattro giorni dall'intervento chirurgico, sta procedendo tutto secondo i piani dopo il controllo fatto con il professor Mariani pochi giorni fa. Siamo tutti contenti del livello raggiunto, abbiamo iniziato a lavorare sul campo con lavori di corsa e cambi direzione. Oggi abbiamo introdotto anche la palla in modo leggero. Gosens sostanzialmente ha concluso il percorso riguardo all'acquisizione di tutti i gesti tecnici. la sua era una lesione a carico del retto femorale che seppur di bassa entità riguarda un muscolo molto delicato impegnato nello sprint e nella calciata, due gesti che per chi gioca nel suo ruolo sono fondamentali. Abbiamo concluso il percorso riabilitativo e stiamo lavorando sul ricondizionamento fisico per farlo rientrare in gruppo e poter sostenere i carichi. Dodo sta lavorando sul campo, ha effettuato gli esami nella serata di lunedì. Esami che hanno escluso una problematica di tipo lesivo a carico delle fibre muscolari ma hanno evidenziato la sofferenza di una cicatrice riguardante un vecchio infortunio di quando giocava in Ucraina. Abbiamo ridotto volume e intensità adeguandoci alle sue sensazioni. Il ragazzo sta lavorando e contiamo di rimetterlo a disposizione del mister nel giro di qualche giorno. Per quanto riguarda Piccoli invece ha avuto un trauma distorsivo e contusivo della caviglia con esami che anche in questo caso non hanno evidenziato lesioni alle strutture nobili della caviglia. Stiamo gestendo quello che è il gonfiore anche se la risposta in questi due giorni è stata davvero ottima, ci teniamo una porta aperta su una sua disponibilità in vista di domani".