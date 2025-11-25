Champions, colpo Juve nel gelo di Bodø: 2-3. Il Napoli regola 2-0 il Qarabag
Si sono concluse da poco le sfide di Champions League valide per la quinta giornata della "fase campionato". La Juventus, nel gelo norvegese, ha sconfitto 3-2 in trasferta il Bodø/Glimt rimontando, grazie ai gol di Openda, McKennie e David nella ripresa, la rete di Blomerg realizzata nel primo tempo e il momentaneo pari di Fet. Il Napoli invece, al Maradona, ha battuto 2-0 il Qarabag grazie alla rete di McTominay a metà ripresa e all'autorete di Jankovic.
In virtù di questi risultati i bianconeri risalgono in zona playoff a quota 6 punti (21° posto) mentre il Napoli con 7 punti si issa al 18° posto, a sua volta in zona playoff. Domani in Champions toccherà all'Inter (contro l'Atletico Madrid in Spagna) e all'Atalanta - prossima avversaria della Fiorentina in campionato - in trasferta contro l'Eintrach Francoforte.
I risultati delle italiane in Champions League:
Bodø/Glimt-Juventus 2-3 (27' Blomberg, 48' Openda, 59' McKennie, 87' rig. Fet, 91' David)
Napoli-Qarabag 2-0 (66' McTominay, 72' aut. Jankovic)
