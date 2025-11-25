Fiorentina-AEK Atene, squadra arbitrale inglese. Il fischietto è Robert Jones
FirenzeViola.it
Tramite i suoi canali ufficiali, la UEFA ha reso note le designazioni arbitrali delle gare di questo turno delle coppe europee. Per quanto riguarda la Fiorentina, che ospiterà l'AEK Atene al Franchi giovedì, fischio d'inizio ore 21, sarà l'inglese Robert Jones il fischietto del match. Da Oltremanica viene anche tutta la squadra arbitrale, ecco il quadro:
Arbitro: Robert Jones ENG
Assistenti: Neil Davies ENG e Wade Smith ENG
Quarto uomo: Tony Harrington ENG
Video Assistant Referee: Darren England ENG
Assistente Video Assistant Referee: James Bell ENG
