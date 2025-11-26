RFV Sorrentino: "Fosse nato all'estero Martinelli avrebbe già 60 presenze in Premier"

vedi letture

Nel suo passato di altissimo livello tra i pali c'è anche un biennio all'Aek Atene. Stefano Sorrentino, ex portiere e attuale commentatore televisivo, è stato protagonista della mattinata di Radio FirenzeViola, intervenendo durante la trasmissione 'Chi si Compra?' per parlare del momento della Fiorentina ma anche del prossimo eurorivale dei viola, proprio il 'suo' Aek: "La Fiorentina non sta passando un buon momento e le squadre greche sono sempre toste. L'Aek poi ha tanti giocatori esperti e dopo un periodo difficile sta tornando ai vertici del calcio greco. Ricordiamoci però che i valori della Fiorentina sono ben altri e ben alti rispetto a quelli espressi. Appena PaoloVanoli comincerà a sistemare qualche cosa la squadra ripartirà",

A distanza di qualche mese, la decisione presa da Tommaso Martinelli in estate, restare a Firenze per fare il secondo di De Gea, viene contestata da tanti, visto che anche domani, in Conference, dovrebbe giocare lo spagnolo. Così Sorrentino a riguardo: "Secondo me sta nascendo un caso dove non c'è. Quando ti trovi in una situazione come quella della Fiorentina con un portiere come De Gea, si parla del nulla. Se hai vent'anni e davanti hai De Gea gioca lui. Sono il primo a dire che un portiere deve andare a giocare perché gli anni passano. Il ragazzo mi piace tantissimo, secondo me è uno dei migliori della sua età, ma il problema non è oggi, nasce da quest'estate, dalla sua decisione. Adesso è tutto complicato. Dove lo mandi a giocare? In A non giochi titolare, in B nemmeno secondo me. Se c'è una big che deve vincere il campionato non va a prendere dei ragazzi in porta, l'abbiamo visto col Palermo e con Desplanches, che ha tre anni in più di Martinelli, ha sbagliato una partita ed è stato mandato via, ora a Pescara sta facendo benissimo, ma Pescara non è Palermo.

I talenti del genere all'estero hanno già fatto tante partite. Fosse nato da un'altra parte avrebbe già avuto 50-60 partite in Premier o Liga. Parliamoci chiaro, il nostro sistema è questo, è la normalità. Se Pio Esposito non fosse stato aggregato al Mondiale per Club con l'Inter e non ci fossero stati problemi con gli altri attaccanti a quest'ora sarebbe stato da un'altra parte, un altro anno allo Spezia o chissà".

Su Paolo Vanoli invece: "Il cambio in panchina l'avrei fatto anche prima, mi dispiace per Stefano perché so quanto tiene a Firenze. Vanoli è un professionista serio, vivo a Torino e qui lo ricordano tutti al meglio. Adesso deve lavorare in pace, la gente deve stare dalla sua parte. Io sto sempre dalla parte di Paolo, che ha sempre parlato chiaro anche con Cairo. Gli hanno dato via Bellanova e Buongiorno e lo ha fatto notare, è giusto anche perché il c**o è sempre quello dell'allenatore".

Sorrentino, ex tra le altre di Palermo e Chievo, ha parlato anche della nuova difficoltà che nasce adesso nell'ambiente viola, quella di dover lottare per la salvezza: "Negli anni in cui ho lottato per la salvezza noi eravamo costruiti per far quello. Ci dicevamo sempre che dovevamo salvarci all'ultimo minuto dell'ultima partita. Per la Fiorentina è diverso, è più complicato per i calciatori viola rispetto a quelli di Cagliari, Sassuolo e Pisa. Questo doveva essere un anno di ripartenza per la Fiorentina, adesso l'obiettivo è soltanto quello di fare 40 punti il prima possibile".