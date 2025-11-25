Colantuono avverte la Fiorentina: "Adesso serve la tuta da lavoro. Non l'abito"

Intervenuto in diretta su Lady Radio, l'allenatore Stefano Colantuono si è espresso così sull'attualità della Fiorentina: "Adesso bisogna indossare la tuta da lavoro, non l'abito elegante. La Fiorentina ha molta qualità, ma quando sei laggiù in fondo devi capire che ogni è fondamentale per uscirne. Sarebbe importante fare una serie di risultati buoni per tornare ad avere serenità e ipotizzare qualcosa di diverso, anche se ormai penso sia impossibile lottare per qualcos'altro".

Su Kean: "Non si è scordato come si fa gol, rimane un attaccante importante. Questo è un momento difficile da cui uscire al più presto possibile, poi va anche detto che la Fiorentina ha colpito una grande quantità di pali".