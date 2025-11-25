Champions League, Juve e Napoli cercano punti preziosi: le formazioni ufficiali

Champions League, Juve e Napoli cercano punti preziosi: le formazioni ufficiali
© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 20:20News
di Redazione FV

Scendono in campo alle ore 21 le restanti gare di oggi di Champions League, dopo gli anticipi delle 18:45. Tra le squadre chiamate a vincere ci sono anche Juventus e Napoli, la prima attesa sul campo del Bodo Glimt e la seconda in casa propria contro il Qarabag. Ecco le formazioni ufficiali:

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Bjortuft, Aleesami, Berg, Hogh, Blomberg, Bjorkan, Brunstad, Sjovold, Maatta, Evjen. All. Knutsen.
JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Miretti, Cambiaso; Conceicao, Adzic; Openda. All. Spalletti.

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang. All. Conte.
QARABAG (4-2-3-1): Kochalski; Silva, Mustafazada, Medina, Jafarquliyev; Bicalho, Jankovic; Andrade, Zoubir, Addai; Duran. All. Qurbanov.