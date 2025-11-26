Calamai: "Martinelli, scelta non corretta: ora in Europa il vero De Gea"
Nell'ormai quotidiano appuntamento del mattino di Radio FirenzeViola col suo Caffè Nero Bollente, Luca Calamai ha parlato così di un argomento caldo in casa Fiorentina: "Domani tra i pali ci dovrebbe essere David De Gea. Secondo me è una scelta corretta. La Conference potrebbe essere il grande finale di una stagione nata male ma che potrebbe finire con qualcosa di storico. Ovvio che quindi vada affrontata con un rispetto assoluto, mettendo in campo dove possibile le forze migliori.
Se fosse così poi sarebbe evidente quello che era chiaro per me da inizio stagione: un talento come Martinelli andava mandato a giocare, andava trovata una soluzione giusta, per averlo poi pronto per il dopo-De Gea. A malincuore prendo atto che forse è stata fatta una scelta non corretta anche dal calciatore. Speriamo che De Gea torni già in Europa quello che abbiamo visto l'anno scorso e che questa stagione abbiamo visto poche volte".
