Fiorentina-Aek Atene non sarà disponibile in chiaro: ecco dove seguirla

Meno due a Fiorentina-Aek Atene. La gara valevole per la quarta giornata della group phase è in programma per giovedì, ore 21, allo stadio Franchi. Una partita che, come accaduto per tutte le precedenti sfide del girone dei viola, non sarà disponibile in chiaro: la sfida tra la squadra di Paolo Vanoli e i greci sarà infatti trasmessa in diretta soltanto suSky Sport Uno e NOW e in streaming su Sky Go e NOW. La potrete seguire qui, su FirenzeViola.it tramite diretta testuale, e su Radio FirenzeViola, con radiocronaca dallo stadio di Tommaso Loreto.