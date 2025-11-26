Brignoli prima di Fiorentina-AEK: "Dovessi vincere la Champions comprerei De Gea"

A poche ore da Fiorentina-Aek Atene parola ad Alberto Brignoli. L'ex portiere di Benevento ed Empoli, attualmente nella rosa dei viola, parla così a Tuttomercatoweb.com della sfida di domani al Franchi: "Noi arriviamo come sempre puntando al massimo risultato, ma certamente è impensabile che l'inizio difficoltoso della Fiorentina in questa prima parte di stagione possa farci credere che cambi qualcosa ai fini della sfida di domani. Conosciamo la forza della Fiorentina e sappiamo che sarà una sfida difficilissima, puntiamo a fare il massimo per mettere in difficoltà i viola".

Quali sono i giocatori dai quali Vanoli dovrebbe stare più in guardia, fra i suoi compagni?

"Nel calcio di oggi a parte 2-3 eccezioni, nessun giocatore fa la differenza da solo. Detto questo, abbiamo giocatori che fanno la differenza. Facile pensare a Luka Jovic, che lì in area è uno che sa come buttarla dentro, abituato a certe partite di livello. In mediana abbiamo un giocatore come Pereyra, che voi conoscete altrettanto bene, poi c'è Pineda che è molto importante per il nostro gioco. Ma penso più alla squadra nel suo insieme che sa soffrire e giocarsela contro chiunque, che ai singoli".

De Gea ha subito qualche critica in queste ultime settimane. Che ne pensa?

"Non so chi abbia avuto questa brillante idea di criticare De Gea indipendentemente dall'episodio. Anche Buffon, Messi e CR7 sono stati criticati per singoli episodi, ci può stare, poi però bisogna andare oltre. Un giocatore difficilmente da solo ti cambia le sorti di una squadra nel bene o nel male. Ma se io fossi il direttore sportivo di qualunque top club e dovessi scegliere il portiere per vincere la Champions League, se ne avessi la possibilità prenderei sempre De Gea. Anche oggi è fra i migliori al mondo. Fa un altro sport, è inattaccabile".