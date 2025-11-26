Emergenza sulle fasce, Vanoli lancia i due 2006: con l'Aek Kouadio e Fortini

vedi letture

Adesso è emergenza sulle fasce. Lo scrive il Corriere dello Sport. Perché solo oggi si conoscerà l’entità dell’infortunio (risentimento ai flessori della coscia destra, la nota al termine di Fiorentina-Juventus), ma Dodo rischia uno stop abbastanza lungo se gli accertamenti stabiliranno che si tratta di una lesione muscolare come si teme e perché all'assenza del brasiliano si aggiunge quella reiterata di Gosens: l'esterno tedesco anche ieri si è allenato a parte e questo lo esclude in automatico dall'impegno in Conference League perfino dai convocati.

C'è la possibilità, scrive il Corriere, che la Fiorentina inizi con l'Aek come aveva finito con la Juventus: ovvero, Kouadio a destra e Fortini a sinistra. In casa viola rimangono i tre esterni impiegati e alternati nella ripresa con i bianconeri: Fortini, Kouadio e Parisi. Nell'ottica di preservare Parisi, uscito con i crampi contro la Juventus, favoriti per domani Kouadio (a destra) e Fortini come coppia di sbarramento sulle fasce anti-gialloneri.