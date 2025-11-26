Il Franchi continua a far discutere: scoppia il caso sicurezza sui cantieri

vedi letture

A Firenze si continua a parlare di infrastrutture e, di conseguenza, di Franchi: il Corriere Fiorentino riporta lo scontro tra Palazzo Vecchio e i sindacati confederali sulla sicurezza nei cantieri, una contrapposizione che si concentra soprattutto sul restyling dello stadio Artemio Franchi, dove, secondo Cgil, Cisl e Uil, non viene applicato il protocollo «cantiere trasparente». Lo strumento, previsto dal protocollo siglato dopo la strage di via Mariti, consentirebbe di monitorare in tempo reale presenze, orari, formazione e inquadramento dei lavoratori tramite badge elettronico. Ma nei cantieri più rilevanti del Comune — in primis il Franchi — non è attivo, nonostante accordi preliminari con le ditte appaltatrici.

In commissione Lavoro, scrive il Corriere, i sindacati denunciano «gravi ritardi» e una «scarsa adozione del protocollo». La consigliera di Fd Cecilia Del Re sottolinea che, a quasi due anni dall’avvio dei lavori dello stadio, non è stata firmata la convenzione con la Cassa Edile necessaria all’utilizzo del sistema. Anche i consiglieri Alessandro Draghi (FdI) e Massimo Sabatini (lista Schmidt) chiedono chiarimenti, lamentando una mancanza di trasparenza e ricordando che ancora non è stato autorizzato un sopralluogo delle commissioni nel cantiere.

L’assessore al Lavoro, Dario Danti, difende l’amministrazione ricordando che il protocollo sicurezza è stato firmato il 25 febbraio da Comune, sindacati, Usl, Ispettorato e associazioni datoriali. Quanto al Franchi, assicura che l’attivazione di «cantiere trasparente» è «in corso di definizione», poiché la ditta dovrà interfacciarsi con il sistema fornito dalla Cassa Edile. Ma per i sindacati il tempo è scaduto: proprio sul Franchi, sostengono, servono garanzie immediate.