Fiorentina-Aek e quel trauma condiviso: ecco come mai viola e gialloneri sono legati per sempre
Le due squadre che domani si sfideranno al Franchi sono accomunate da un trauma recente, datato 29 maggio 2024. Lo scrive il Corriere dello Sport e far riferimento alla notte della finale di Conference 2023/24. Lo stadio si chiamava Agia Sophia e di solito è la casa dell'Aek, quella sera però a festeggiare sono i rivali dell'Olympiacos, nella finale vinta contro la Fiorentina. Quel fatale gol di El Kaabi al 116’ fece male allo stesso modo ai tifosi viola e a quelli gialloneri, che domani si troveranno al Franchi, con morale differente.
Per quanto riguarda gli spettatori la cornice di pubblico sarà ancora una volta grigia: venduti pocopiù di 8500 biglietti, mentre dalla Grecia arriveranno 1300 tifosi. Grande attesa per l'ex Luka Jovic, che potrebbe partire dalla panchina: la squadra di Nikolic domenica si gioca un sentitissimo derby col Panathinaikos ed è possibile che il tecnico serbo opti per delle importanti rotazioni.
