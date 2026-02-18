L'Inter cade a Bodo: 3-1 in Norvegia, il passaggio del turno si fa duro

L'Inter cade a Bodo: 3-1 in Norvegia, il passaggio del turno si fa duroFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:55News
di Giacomo A. Galassi

Prosegue la due giorni disastrosa delle italiane in Champions League. Dopo le sconfitte di Juventus e Atalanta, anche l'Inter esce con le ossa rotte dalla trasferta contro il Bodo/Glimt: 3-1 da parte dei padroni di casa che sfruttano al meglio l'occasione e ipotecano il passaggio del turno. Per i nerazzurri ha segnato Pio Esposito, per i norvegesi invece in gol Brunstad Fet, Hauge e Hogh.