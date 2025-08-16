Verona, che tegola! Rottura del crociato per Suslov: a breve l'operazione

Verona, che tegola! Rottura del crociato per Suslov: a breve l'operazione
Oggi alle 14:44
di Redazione FV

Tegola per il Verona che perde a lungo un titolare. Tomas Suslov si è infatti rotto il crociato, in un infortunio rimediato in allenamento e dpvrà operarsi compromettendo ovviamente la stagione. Di seguito il comunicato del Verona sulle condizioni di Suslov.

"Hellas Verona FC comunica che il calciatore Tomas Suslov, al termine dell’allenamento di ieri, ha subito un trauma distorsivo con rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il centrocampista sarà operato al più presto. I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico. Il Club abbraccia forte Tomas e gli augura un grande in bocca al lupo. Ti aspettiamo in campo Tomas!".

