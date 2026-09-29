Venuti verso la conferma da parte dell'Ascoli: entro la settimana la firma
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Lorenzo Venuti dovrebbe essere confermato dall'Ascoli. Come riporta picenotime.it, il calciatore ex Fiorentina rimasto svincolato dopo le ultime due stagioni vissute con la maglia della Sampdoria, sta rispondendo bene ai test fisici che aumentano quotidianamente di intensità e ha convinto il tecnico Francesco Tomei. Se non subentreranno problematiche o complicazioni, il classe 1995 firmerà entro la fine di questa settimana il contratto con il club, occupando così l'ultima casella disponibile per gli over.
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