Marinozzi sulla Fiorentina: "Faccio fatica a vedere Oulai assieme a Fagioli"

Andrea Marinozzi ha analizzato sul proprio canale YouTube il difficile avvio di stagione della Fiorentina, soffermandosi anche sul cambio in panchina e sull’arrivo di Paolo Vanoli: “Da quando è arrivato Vanoli ha raccolto 4 punti, ma durante questa pausa c’è ancora molto da sistemare. È un nuovo ciclo e il suo percorso è particolare, perché ha lasciato una squadra e se l’è ritrovata completamente cambiata”.

Il giornalista ha poi evidenziato alcune delle difficoltà mostrate dai viola: “La Fiorentina è stata fragile nelle due aree, sia dietro, dove ha avuto un grande De Gea, sia davanti. Ho apprezzato la scelta di riproporre Ranieri, perché porta un po’ di appartenenza in un gruppo totalmente nuovo”. Sul futuro, Marinozzi ha aggiunto: “Sono curioso di vedere come verrà gestito il centrocampo. Oulai mi piace molto, ma faccio fatica a vedere la sua convivenza con Fagioli. Sarà interessante capire anche la posizione di Atta, la gestione degli esterni, delle due punte e del terzino sinistro. Serve una crescita collettiva: Vanoli ha raccolto qualche punto, ma ora ha tempo per trasmettere le sue idee”.