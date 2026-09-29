Boom di ascolti per la Nazionale: Turchia-Italia supera il 36% di share

Boom di ascolti per la Nazionale: Turchia-Italia supera il 36% di shareFirenzeViola.it
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Oggi alle 19:40News
di Redazione FV

Cresce il seguito televisivo della Nazionale dopo il netto successo per 4-1 sulla Turchia. La sfida di Nations League, trasmessa su Rai 1, ha raccolto 7.380.000 telespettatori con uno share del 36,42%, risultando ancora una volta il programma più visto della prima serata. I dati sono stati diffusi dai canali ufficiali della Federcalcio.

Numeri in aumento rispetto all’esordio di venerdì, seguito da 6.337.000 spettatori con il 34,2% di share. La Rai trasmetterà anche i prossimi due impegni degli Azzurri: venerdì 2 ottobre alle 20.45 la sfida di Parigi contro la Francia di Zinedine Zidane e lunedì 5 ottobre, sempre alle 20.45, la rivincita con la Turchia di Vincenzo Montella a Bologna.