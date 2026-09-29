Un nuovo 2010 dall'Affrico alla Fiorentina: Seneci vestirà la maglia viola

Un nuovo 2010 dall'Affrico alla Fiorentina: Seneci vestirà la maglia violaFirenzeViola.it
© foto di Federico Serra
Oggi alle 22:20News
di Redazione FV

Nuovo innesto per il settore giovanile della Fiorentina che arriva direttamente dall'US Affrico, società fiorentina affiliata al club viola. Andrea Seneci, classe 2010, è stato preso dai viola, questo l'annuncio direttamente dell'Affrico: "Un’ altra grande soddisfazione per U.S. Affrico! Andrea Seneci, classe 2010, vestirà la maglia di ACF Fiorentina.

Un importante traguardo costruito giorno dopo giorno sul campo, che conferma il grande valore e le opportunità del progetto di affiliazione con ACF Fiorentina, di cui siamo centro di formazione. Ad Andrea vanno i complimenti di tutta la società e gli auguri più sinceri per questa nuova avventura!".