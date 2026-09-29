Beto in campo contro Lookman: alle 18 c'è Guinea Bissau-Nigeria

Beto in campo contro Lookman: alle 18 c'è Guinea Bissau-NigeriaFirenzeViola.it
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Oggi alle 17:55News
di Redazione FV

Dopo la vittoria di venerdì scorso contro la Tanzania, la Guinea-Bissau di Beto torna in campo e il centravanti della Fiorentina continua a essere il punto di riferimento dei suoi. Alle 18 (ore italiane) c'è il proibitivo incrocio contro la Nigeria, gara valida per la seconda giornata del gruppo di qualificazioni alla Coppa d'Africa, Beto e i suoi giocheranno in casa ma sfavoriti rispetto a una Nazionale che schiererà Iwobi e Lookman. Ecco le formazioni ufficiali del match:

Guinea-Bissau (4-3-3): Embadje; Encada, Sangante, Rofino, Cassama; Dalcio, Vieira, Nhaga; Balde, Beto, Franculino.
Nigeria (4-4-2): Nwabali; Osay, Ajayi, Bassey, Onyemaechi; Iwobi, Onyeka, Ndidi, Lookman, Awoniyi, Adams.