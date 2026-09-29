L'Udinese perde i pezzi: si fermano Zaniolo e Gueye, la situazione

Brutte notizie dall’infermeria per l’Udinese, che dovrà fare a meno di Idrissa Gueye e Nicolò Zaniolo. A comunicarlo è stato il club friulano attraverso una nota ufficiale: “Udinese Calcio comunica che Idrissa Gueye, nel corso dell’amichevole contro il Pogon, ha riportato una distorsione alla caviglia. Il calciatore ha iniziato l’iter riabilitativo e sarà valutato settimanalmente”.

Stop anche per Zaniolo, che durante l’impegno con la Nazionale italiana ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra. L’ex Roma ha già iniziato il percorso di recupero a Udine e, come specificato dalla società, dovrebbe tornare a disposizione tra tre e quattro settimane.