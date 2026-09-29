Somalia-Costa d’Avorio 0-2: 65’ per Ouali mediano con Kessie
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Tempo di qualificazioni alla Coppa d’Africa anche per la Costa d’Avorio di Inao Oulai, che ha vinto 2-0 contro la Somalia. Gli ivoriani hanno conquistato il successo grazie ai gol di Gboho e Toure, trovando così una vittoria importante nel percorso di qualificazione.
Sessantacinque minuti in campo per il centrocampista viola, che ha giocato al fianco di Kessie davanti alla difesa nel 4-4-2. Oulai ha quindi contribuito al successo della sua nazionale prima di lasciare il campo nella ripresa.
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