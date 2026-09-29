Alle 20:45 inizia Spagna-Croazia: Marin Pongracic parte dal 1'
Questa sera alle 20:45 è previsto il fischio d’inizio di Spagna-Croazia, gara valida per la fase a gironi della Nations League. Una sfida importante per entrambe le selezioni, che si preparano ad affrontarsi in una partita dall’alto tasso tecnico. Tra le fila della Croazia ci sarà anche Marin Pongracic, difensore della Fiorentina, che è stato scelto dal commissario tecnico per partire dal primo minuto. Il centrale viola avrà dunque l'opportunità di mettersi in mostra con la propria rappresentativa e di confrontarsi con alcuni dei migliori giocatori del panorama internazionale.
Per Pongracic si tratta inoltre di un'occasione importante per trovare continuità e accumulare minuti in una competizione di prestigio. La sfida contro la Spagna rappresenterà un banco di prova significativo per il difensore, chiamato a misurarsi con un reparto offensivo di grande qualità.
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