La Spagna vince 4-1 contro la Croazia. Pongracic in campo per 45’
La Spagna vince 4-1 contro la Croazia nella gara valida per la fase a gironi di Nations League. I diavoli rossi portano a casa una vittoria importante al termine di una partita ben gestita, grazie alle reti di Lamine Yamal, Pubill, ancora Yamal e Nico Williams. Per i croati, invece, l’unico gol porta la firma di Beljo. Buona prestazione di Lamine Yamal, autore di una doppietta e tra i protagonisti del successo spagnolo.
Pongracic 45' in campo
La Spagna riesce così a imporsi con un risultato netto, mentre la Croazia non riesce a trovare la reazione necessaria per riaprire la partita. Per quanto riguarda Marin Pongracic, il giocatore della Fiorentina è sceso in campo dal primo minuto. Il difensore croato è stato ammonito al 18’ e ha disputato tutto il primo tempo, prima di essere sostituito da Vuskovic all’intervallo.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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