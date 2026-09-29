La Spagna vince 4-1 contro la Croazia. Pongracic in campo per 45’

La Spagna vince 4-1 contro la Croazia. Pongracic in campo per 45’FirenzeViola.it
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di Redazione FV

La Spagna vince 4-1 contro la Croazia nella gara valida per la fase a gironi di Nations League. I diavoli rossi portano a casa una vittoria importante al termine di una partita ben gestita, grazie alle reti di Lamine Yamal, Pubill, ancora Yamal e Nico Williams. Per i croati, invece, l’unico gol porta la firma di Beljo. Buona prestazione di Lamine Yamal, autore di una doppietta e tra i protagonisti del successo spagnolo.

Pongracic 45' in campo 

La Spagna riesce così a imporsi con un risultato netto, mentre la Croazia non riesce a trovare la reazione necessaria per riaprire la partita. Per quanto riguarda Marin Pongracic, il giocatore della Fiorentina è sceso in campo dal primo minuto. Il difensore croato è stato ammonito al 18’ e ha disputato tutto il primo tempo, prima di essere sostituito da Vuskovic all’intervallo.